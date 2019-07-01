Административное дело против Алексея Навального должен рассмотреть сегодня Хорошевский суд Москвы

Политика обвиняют в повторном нарушении порядка проведения акции, его задержали еще 12 июня на несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова. Ранее сам Навальный сказал, что понимал риск ареста на 30 суток. Но эта акция была слишком важна, чтобы в ней не участвовать, подчеркнул политик в эфире на ютуб-канале Навальный лайв.

Навальный добавил, что на митинге 12 июня задерживали всех подряд и в весьма жесткой форме. По данным правозащитников, в отдела полиции оказались около пятисот человек