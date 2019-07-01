В Венесуэле задержаны подозреваемые в убийстве арестованного по делу о попытке переворота офицера

Речь идет о двух сотрудников военной контрразведки. Адвокат погибшего Рафаэля Акосты Аревалы отмечает, что в их деле не говорится о пытках его подзащитного. Евросоюз призвал к независимому расследованию. Американские государства осудили Венесуэлу за случившееся.

Официальный Каракас объявил больше недели назад, что в республике предотвратили попытку переворота. Злоумышленники, по словам представителя властей, планировали убийство президента Николаса Мадуро. Все это случилось на фоне острого социально-экономического и политического кризиса в республике.