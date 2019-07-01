По меньшей мере, семь человек погибли, около 180 получили ранения в ходе массовых акций протеста в Судане

Среди них три десятка получили огнестрельные ранения, говорят в местном министерстве здравоохранения. «Марш миллионов» прошел накануне по призыву оппозиционного альянса «За свободу и перемены». Участники акции требовали от военных передать власть в стране гражданским силам. В некоторых случаях шествия вылились в столкновения с силами безопасности. Протесты в Судане не стихают с конца прошлого года. Они начались в ответ на рост цен на продукты питания.