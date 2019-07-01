Сроки продления соглашения о сокращении нефтедобычи должны сегодня обсудить в Вене

Там встречаются представители Организации стран-экспортеров нефти. Завтра здесь же ожидается еще одно заседание с участием остальных участников сделки. По некоторым данным, сейчас речь может идти о продлении «заморозки» нефтедобычи на полгода или 9 месяцев.

Российский министр энергетики Александр Новак ранее в мае не исключал, что летом на рынке может возникнуть дефицит топлива.

Новак отмечал, что к экономическим факторам могут добавиться и геополитические.