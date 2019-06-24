Фестиваль в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошел накануне на Цветном бульваре

Его организовали для того, чтоб собрать подписи избирателей, которые необходимы для регистрации на выборы. Среди тех, кто идет в Мосгордуму, есть немало людей, которые действительно нуждаются в помощи горожан, говорили «Эху» москвичи, пришедшие оставить свои подписи.

До окончания этапа сбора подписей осталось меньше недели. Кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 3% от общего числа избирателей в округе.