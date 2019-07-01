Партия «Единая Россия» столкнулась с дефицитом доверия, признал ее председатель Дмитрий Медведев

Людям все чаще кажется, что их не слышат, в стране недостаточно реальных перемен, заметил премьер-министр в статье в газете «Известия». Это, по словам Медведева, хорошо видно по результатам региональных выборов минувшей осенью. Там, где партия не прислушалась к обращением людей, ее ждал провал. Избиратель или не пришел или проголосовал против. Как писала пресса, в этом году в ряде регионов некоторые кандидаты в губернаторы решили идти на выборы в качестве самовыдвиженцев, несмотря на членство в «Единой России». Это связано со снижением рейтинга партии власти.