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06:01, 01 июля 2019

В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ

В этом месяце многие снова неприятно удивятся, получив квитанции. Ведь платить за свет, газ, воду и отопление придётся ещё больше. Это уже вторая волна роста цен на тарифы ЖКХ, власти объясняют её повышением налога на добавленную стоимость. Но если в начале года тарифы повысились на 1,7 процента, то сейчас вырастут ещё почти на 2 с половиной. При этом стоит отметить, что для каждого региона правительство установило средний индекс платы. Во многих он будет превышать тот, что установлен на федеральном уровне. Поскольку в оплату коммунальных услуг с некоторых пор входят содержание и ремонт жилья и капремонт, а они дорожают по отдельной схеме. С учётом этого тарифы на коммунальные услуги больше всего вырастут в Москве и Санкт-Петербурге. В нашем городе за ЖКХ придётся платить больше почти на 5 процентов, в северной столице – на 4 с половиной.

В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц. Это Дагестан, Тыва и Ингушетия. Дороже всего – три с половиной тысячи рублей в месяц — коммунальные услуги стоили в Магаданской области и на Камчатке.



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