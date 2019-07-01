Серьезные перестановки ожидаются в руководстве Федеральной службы войск национальной гвардии

Рапорты об увольнении, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко. Как рассказали источники издания, это связано с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых подразделений Росгвардии. Тем временем новым замглавы ведомства был назначен Олег Плохой. По сведениям газеты, он может заняться наведением порядка внутри самой службы.