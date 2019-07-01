Сбой в работе российского двигателя произошел на американской ракете Atlas-5

Это случилось еще в прошлом году, однако в компании United Launch Alliance рассказали только теперь. Впрочем, неполадки не отразились на полете ракеты, груз был выведен на расчетную орбиту, сказали в консорциуме агентству РИА Новости. Американская сторона не уточнила, в каком именно случае произошла нештатная ситуация. В прошлом году было выполнено пять пусков Atlas-5. С ее помощью США планируют запускать на МКС коммерческие пилотируемые корабли Starliner.