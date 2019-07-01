Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

Она поддержала участников протестных акций в Тбилиси, которые требуют отставки министра внутренних дел Грузии. Выступления начались после визита в республику группы российских парламентариев. В обращении к поклонникам в фейсбуке Катамадзе назвала Россию оккупантом, а президента Владимира Путина — врагом ее страны. Также певица объяснила, что не могла отказаться от выступления в московском парке Коломенское в конце июня из-за девятилетней поклонницы, которая потеряла зрение и мечтала познакомиться с Нино Катамадзе на концерте.