Бывший мэр Риги Нил Ушаков подтвердил, что официально получил статус подозреваемого

Расследование ведет латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. По словам Ушакова, при обыске в его кабинете обнаружили самодельное записывающее устройство. В своем фейсбуке политик подчеркнул, что факт обнаружения вызывает удивление у него самого. Ушаков был отправлен в отставку минувшей весной. Это произошло на фоне расследования коррупции в городской транспортной компании. Тем временем бывший мэр недавно был избран депутатом Европарламента.