Следователи предъявили обвинение в убийстве двум врачам калининградского роддома, где умер младенец

Расследование ведется в отношении и. о. главврача Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога Элины Сушкевич, говорят в СК. Обе они находятся под домашним арестом. Согласно материалам дела, Белая в ноябре прошлого года отказала в помощи новорожденному, а потом предоставила ложные сведения об обстоятельствах смерти ребенка. Для этого она привлекла второго врача. Между тем в поддержку Элины Сушкевич выступили ее коллеги, а также Фонд помощи недоношенным детям.