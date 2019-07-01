Власти США не объявляли полную амнистию китайской компании Huawei, пояснили в Белом доме

Решение американского президента Дональда Трампа временно снять санкции касается некоторых поставок американских комплектующих, пояснил в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета США Лоуренс Кудлоу.

Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что позволит Huawei покупать американскую продукцию.

Ранее Штаты внесли компанию в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Вашингтон обвиняет китайского производителя в связях с разведкой КНР, нарушении санкций против Ирана и промышленном шпионаже. Huawei обвинения отвергает.