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03:03, 01 июля 2019

Избирком Петербурга завершил прием документов от желающих участвовать в выборах губернатора

Таких набралось 28 человек, рассказали в комиссии агентству ТАСС. В том числе нынешний руководитель города Александр Беглов. Несмотря на членство в партии «Единая Россия», он пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Эксперты объясняют такое решение падением рейтинга партии власти. Предвыборная кампания в городе сопровождается скандалами. Сотрудники штаба Алексея Навального опубликовали ранее видео где, как сообщалось, чиновники Выборгского района самостоятельно заполняли подписные листы в поддержку Беглова. Кроме того, оппозиционные кандидаты в муниципальные советы пожаловались, что чиновники мешают им подать документы в некоторые районные избиркомы.



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