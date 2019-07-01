Эстонские парламентарии предлагают выйти из Совета Европы

Члены Консервативной народной партии призвали провести голосование за отзыв делегации из ПАСЕ. Они не согласны с решением восстановить права России в ассамблее. И считают, что международная организация после этого утратила моральный авторитет. Кремль «игнорирует все резолюции» ассамблеи в отношении Крыма и Украины и продолжает «нарушать международное право», подчеркнули эстонские консерваторы. Помимо представителей Таллина против возвращения России в ПАСЕ выступили Польша, Литва, Латвия, Украина, Словакия и Грузия.