Хорошевский суд Москвы должен рассмотреть сегодня административный протокол в отношении Алексея Навального

Политика обвиняют в повторном нарушении порядка проведения акции, ему может грозить до 30 суток ареста. Навального задержали на несогласованном марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, и вечером того же дня отпустили из ОВД. Шествие состоялось 12 июня, тогда в отделах полиции, по данным правозащитников, оказались около 500 человек. По словам, Навального, его обвинили в организации шествия. На прошлой неделе Хорошевский суд вернул материалы в ОВД Строгино для устранения недостатков.