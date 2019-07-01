Новые правила покупки квартир в новостройках вступают в силу с сегодняшнего дня

Застройщик больше не может напрямую получать деньги так называемых дольщиков. Новая схема подразумевает, что по факту продажи недвижимости заключается трехсторонний договор. Помимо клиента с застройщиком в нем обязательно должен присутствовать банк.

Авторы идеи считают, что эта новая третья сторона заморозит счета, предназначенные для оплаты жилплощади, и переведет деньги компании-строителю только тогда, когда будет доказано выполнение условий договора с её стороны. В теории, это должно полностью исключить возможность обмана дольщиков, но может значительно сказаться на ценах. По мнению экспертов, новые квартиры будут стоить на десять-двадцать процентов дороже, но повышение цен будет происходить постепенно. В значительней степени подорожание связано с тем, что сама доля дешевого жилья на рынке сократится.

Тем не менее, не все застройщики обязаны работать по новым правилам. Эти нормы разрешают вести дела по-старому, если здание уже готово на тридцать процентов или более.