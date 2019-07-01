Суд рассмотрит сегодня протокол, составленный на политика Алексея Навального на акции в поддержку Ивана Голунова

Хорошёвский суд Москвы рассмотрит сегодня протокол, составленный на политика Алексея Навального на акции в поддержку Ивана Голунова. Тогда были задержаны более 500 человек.

Протокол на Алексея Навального составили по статье о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии. Ранее документ вернули в полицию для устранения недостатков. Что именно не понравилось суду, неизвестно. Протокол на оппозиционера составили 12 июня, когда в Москве проходила акция в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Несмотря на запрет со стороны властей, а также прекращение дела против журналиста, на улицы вышли тысячи людей. Полицейские, часто с применением силы, задержали более 500 человек, многих из них отпустили без протоколов. Суды по административным делам продолжаются до сих пор. Ранее соратнику Навального Руслану Шаведдинову назначили 9 суток ареста. В его протоколе утверждается, что он выкрикивал оскорбительные лозунги и не реагировал на требования полиции. Сам Шаведдинов заявляет, что это не соответствует действительности.

За повторное нарушение порядка проведения и участия в публичном мероприятии Алексею Навальному грозит 30 суток ареста