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00:00, 01 июля 2019

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

На своей странице в Фэйсбуке она выразила поддержку протестующим в Тбилиси и написала: «Россия – оккупант, Путин – наш общий враг!».

Последний концерт Нино Катамадзе в России прошёл 22 июня, через два дня после того, как в Грузии начались протесты, вызванные выступлением в здании местного парламента депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Тогда грузинская общественность подвергла критике решение певицы выступить в Москве, на фестивале «Усадьба Jazz».

По словам артистки, это выступление далось ей тяжело, и в тот момент она не отказалась от него только потому, что на площадку в рамках благотворительного проекта привезли её девятилетнюю слепую поклонницу.

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