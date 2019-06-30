Задержка рейсов из-за непогоды и сбой в работе багажной ленты стали причиной нового багажного коллапса в Шереметьево

Задержка рейсов из-за непогоды и сбой в работе багажной ленты стали причиной нового багажного коллапса в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе авиаузла агентству РИА Новости сказали, что из-за задержек скопилось 1,5 тысячи чемоданов и сумок. Кроме того, полчаса в терминале D не работала багажная лента – эта проблема, по данным пресс-службы, уже устранена.

По сведениям источников газеты «Ведомости», за последние два дня из Шереметьево не отправили больше 9 тысяч чемоданов и сумок, теперь багаж досылают следующими рейсами. По данным сайта Медуза, сегодня в Шереметьево на регистрацию и сдачу багажа сегодня образовались огромные очереди. В терминале D люди заполнили практически весь зал вылета.

В начале июня пассажиры Шереметьево жаловались на многочасовые задержки при выдаче и оформлении багажа. Газеты писали, что сбой связан с массовым увольнением грузчиков, в Шереметьево объяснили произошедшее изменением технологических процессов.