Двум врачам калининградского роддома, где умер новорождённый, предъявили обвинения в убийстве

Об этом сообщает Следственный комитет. Главврача роддома номер 4 Елену Белую подозревают в организации преступления, реаниматолога-анестезиолога Эллину Сушкевич в совершении убийства. Ранее Белой также предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Оба врача сейчас находятся под домашним арестом. Следователи считают, что осенью прошлого года, когда в роддоме появился на свет недоношенный ребёнок, Белая дала указания Сушкевич убить младенца, чтобы не тратить ресурсы больницы и не портить показания медицинской статистики, а в дальнейшем получить должность главврача. Сушкевич, как утверждают следователи, ввела ребёнку препарат, в результате чего он умер.

За врачей отправленных под домашний арест вступились представители врачебного сообщества. «Речь идет об ударе по всей российской медицине», — сказал в интервью «Эху Москвы» доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих. Эрлих добавил, что статья, по которой проходит Сушкевич, не применялась в подобном виде со сталинских времен.