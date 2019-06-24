На Цветном бульваре прошел фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму

Главная цель мероприятия состояла в том, чтобы собрать подписи избирателей, необходимые для выдвижения претендентов.

Среди тех, кто идет городской парламент, есть немало тех, кто действительно нуждается в помощи москвичей. Об этом «Эху Москвы» рассказали горожане, решившие посетить фестиваль.

До окончания сбора подписей осталось меньше недели. Кандидатам необходимо представить в избирком не менее трёх процентов подписей от общего числа избирателей в округе.