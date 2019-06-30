Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

В обращении к поклонникам на своей странице в фэйсбуке певица назвала страну – оккупантом, а президента Владимира Путина – врагом. Артистка добавила, что её сердце вместе с протестующими в Тбилиси.

Последнее выступление Нино Катамадзе в России состоялось 22 июня, через два дня после того, как в Грузии начались протесты, вызванные выступлением в здании местного парламента депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Тогда грузинская общественность подвергла критике решение певицы выступить в Москве, на фестивале «Усадьба Jazz». Сама Катамадзе пишет, что это был тяжелейший концерт и согласилась она на него исключительно ради девятилетней слепой девочки, которую в рамках благотворительного проекта привезли специально на этот концерт.