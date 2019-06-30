Новый багажный коллапс в аэропорту Шереметьево – там скопилось по разным данным от 1,5 до 9 тысяч чемоданов и сумок

В пресс-службе авиаузла агентству РИА Новости сказали, что причиной стали задержки рейсов из-за высокой грозовой активности. Там также добавили, что полчаса в терминале D не работала багажная лента – эту проблема, по словам собеседника агентства, уже устранена.

По данным источников газеты «Ведомости», за последние два дня из Шереметьево не отправили больше 9 тысяч чемоданов и сумок, теперь багаж досылают следующими рейсами. Издание также пишет, что коллапс спровоцирован дождями и отказом багажной ленты. По данным сайта Медуза, сегодня в Шереметьево на регистрацию и сдачу багажа образовались огромные очереди. В терминале D люди заполнили практически весь зал вылета.

Подобные проблемы уже возникали в начале июня. Пассажиры Шереметьево жаловались на многочасовые задержки при выдаче и оформлении багажа. Газеты писали, что сбой связан с массовым увольнением грузчиков, в Шереметьево сказали, что это не так и объяснили произошедшее изменением технологических процессов в обработке багажа.