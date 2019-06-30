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21:02, 30 июня 2019

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

На своей странице в фэйсбуке она написала: «Россия – оккупант, Путин – наш общий враг!». Артистка добавила, что её сердце вместе с протестующими в Тбилиси. Она подчеркнула, что с первой секунды испытывала то же, что другие люди, увидевшие депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента. По словам артистки, ей очень тяжело далось выступление 22 июня в Москве, спустя два дня после начала протестов в Грузии. Катамадзе подчеркнула, что не отказалась от этого концерта только из-за того, что специально на эту площадку привезли её девятилетнюю слепую поклонницу. «Это был мой последний концерт в России» — написала Катамадзе.

Протесты в Грузии начались 20 июня. Поводом стало выступление в здании местного парламента депутата Сергея Гаврилова, который сидел в кресле спикера парламента и говорил по-русски.



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