В Шереметьево вновь серьёзные проблемы с обработкой багажа

Больше 9 тысяч чемоданов и сумок за последние два дня не отправили по назначению. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух авиакомпаний, летающих из этого аэропорта. По данным источников, багаж досылают вслед следующими рейсами. Издание пишет, что коллапс спровоцирован дождями и отказом багажной ленты. Официальных комментариев со стороны аэропорта нет. Сайт Медуза пишет, что сегодня в Шереметьево на регистрацию и сдачу багажа образовались огромные очереди. В терминале D люди заполнили практически весь зал вылета.

Подобные проблемы уже возникали в начале июня. Пассажиры Шереметьево жаловались на многочасовые задержки при выдаче и оформлении багажа. Газеты писали, что сбой связан с массовым увольнением грузчиков, в Шереметьево нехватку грузчиков отрицали и говорили, что произошедшее связано с изменением технологических процессов в обработке багажа.