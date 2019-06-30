В Калининграде второго врача отправили под домашний арест по делу о гибели новорожденного

Суд избрал меру пресечения в отношении анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элины Сушкевич. По какой статье возбуждено уголовное дело, в суде не уточнили. В обращении Российского общества неонатологов в поддержку Сушкевич говорится, что врачу вменяют убийство ребенка, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о смерти младенца, который осенью прошлого года родился весом 700 граммов. В Следственном комитете говорили, что мальчику было необходимо дорогостоящее лекарство, но врачи не дали его.

В ноябре под домашний арест отправили главврача роддом Елену Белую. Ее обвинили в превышении должностных полномочий.