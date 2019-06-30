В московском аэропорту Шереметьево вновь образовались большие очереди на регистрацию и сдачу багажа

В терминале D люди заполнили практически весь зал вылета, пишет сайт «Медуза». Официально в аэропорту ситуацию пока не комментировали. В начале июня пассажиры Шереметьево жаловались на многочасовые задержки при выдаче багажа после прилёта. С трудностями столкнулись и те, кто вылетал из этого аэропорта, многие рейсы были задержаны. Тогда в прессе появились сообщения о том, что сбой связан с кадровыми проблемам, — сразу несколько изданий писали, что на фоне сокращения зарплат стали массово увольняться грузчики, однако в Шереметьево отрицали нехватку грузчиков и говорили, что произошедшее связано с изменением технологических процессов в обработке чемоданов и сумок.