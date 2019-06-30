В «АвтоВАЗе» передумали поднимать цены на некоторые модели

Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости». По данным издания, с завтрашнего дня подорожают Vesta, Granta и Largus. Рекомендованные розничные цены на– Xray и 4x4 останутся прежними по словам продавцов, из-за снизившегося спроса на эти модели. Газета отмечает, что для автомобилей Lada повышение будет вторым с начала года. В январе все модели марки подорожали примерно на 3% главным образом из-за увеличении с начала года ставки НДС. Источники говорят, что основная причина нового повышения – инфляция. Официально в «АвтоВАЗе» сказали, что не собираются комментировать слухи.