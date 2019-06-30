Грузинская певица Нино Катамадзе назвала российского президента врагом и отказалась выступать в нашей стране

На своей странице в фейсбуке она также выразила поддержку протестующим в Тбилиси. «Россия – оккупант, Путин – враг моей страны, а значит, и мой враг», говорится в обращении артистки.

Последнее выступление Нино Катамадзе в России состоялось 22 июня, через два дня после того, как в Тбилиси начались протесты, вызванные выступлением в здании парламента депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Тогда грузинская общественность подвергла критике решение певицы выступить в Москве, на фестивале «Усадьба Jazz».

Сама Катамадзе пишет, что это был тяжелейший концерт и согласилась она на него исключительно ради девятилетней слепой девочки, которую в рамках благотворительного проекта привезли специально на это выступление.