Губернатора Архангельской области Игоря Орлова вновь освистали на публичном мероприятии

На этот раз ему не дали договорить на празднике, посвященном Дню города. Соответствующее видео опубликовал сайт «МБХ Медиа».

12 июня Игоря Орлова освистали на мероприятии в честь Дня России. Так местные жители выразили возмущение из-за слов губернатора, назвавшего выступающих против строительства мусорного полигона в Архангельской области «шелупонью».



Уже год в регионе проходят митинги против полигона, на который собираются свозить отходы из Москвы. Местные жители считают, что это грозит экологической катастрофой.