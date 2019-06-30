Девятый этап Чемпионата мира Формулы 1 в Австрии принес победу Максу Ферстапену из команды Ред Булл

А вот лидер общего зачета Льютс Хэмелтон был на финише только 5-м.

Сам факт того, что этап выиграл не пилот Мерседеса, уже событие. Хотя бы потому, что случилось это впервые в нынешнем сезоне. Предыдущие 8 на подиуме неизменно оказывали Хэмлтон или Боттас. Однако в нынешней гонке блистали другие герои.

Шарль Леклер выиграл накануне квалификацию и уверенно лидировал на протяжении практически всей гонки. Первая победа в карьере была у юного монегаска, казалось в кармане. Однако свое мгнение было на этот счет у Макса Ферстапена. Голландец из команды Ред Булл провалил старт, откатившись с третьего места на 7-е. Но в дальнейшем только прибавлял. И за пару кругов до финиша сумел опередить Леклера. Российский пилот Торро России Даниил Квят – только 17-й

Следующий, 10-й этап Формулы – через две недели в английском Сильверстоуне.