На Цветном бульваре в Москве проходит фестиваль в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Главная цель мероприятия – собрать подписи избирателей, необходимые для выдвижения. Среди тех, кто идет в Мосгордуму, есть немало людей, которые действительно нуждаются в помощи горожан. Об этом корреспонденту «Эха Москвы» говорили жители столицы, пришедшие оставить свои подписи.

До окончания сбора подписей осталось меньше недели. Кандидатам нужно предоставить Избиркому не менее 3% подписей от общего числа избирателей в округе.