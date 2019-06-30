Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России

На своей странице в Фейсбуке она разместила следующие слова: «Мои дорогие слушатели и лучшие люди, которые десять дней протестуют против насилия и несправедливости. Мое сердце, мое слово, мой голос и протест – с вами. Я с первой секунды чувствую то, что испытывал каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера», — говорится в обращении певицы. «Во всех частях мира, в том числе, в России я всегда говорю, что Россия – оккупант, Путин – враг моей страны, а значит и мой враг», — написала артистка. «В моих руках только это оружие», — добавила Нино Катамадзе.

Певица сообщила, что концерт, с которым она выступила 22 июня, был последним в России. По ее словам, она не отказалась от этого выступления лишь из-за девятилетней слепой девочки. 22 июня Нино Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба джаз». Тогда вместе с ней на сцену вышла ее поклонница из Белоруссии, которая потеряла зрение, но несмотря на это, научилась играть на фортепиано. Концерт состоялся через два дня после начала протестов в Тбилиси, вызванных выступлением в здании парламента Грузии депутата Госдумы Сергея Гаврилова. После этого концерта Нино Катамадзе подверглась критике со стороны грузинской общественности.