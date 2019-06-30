На 71-м году жизни умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон, который долгое время жил и работал в Советском Союзе

На его счету около двух десятков картин, в том числе, «Ягуар» и «Агенты КГБ тоже влюбляются», снятые на «Мосфильме». О смерти режиссера сообщает РБК со ссылкой на его бывшую жену – киноведа Татьяну Яковлеву.

Уроженец Чили Себастьян Аларкон в начале 70-х годов за государственный счет был отправлен в Москву, где поступил во ВГИК. После госпереворота в Чили в 1973-м он решился остаться в СССР и лишь в конце 90-х вернулся на родину, но продолжил сотрудничество с российским кинематографом.