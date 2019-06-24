«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами, несмотря на уголовное дело в отношении топ-менеджеров

Российский автодилер «Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами, несмотря на уголовное дело в отношении топ-менеджеров компании. «Мы дорожим своей репутацией», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Рольфа». Там подчеркивается, что компания ведет свой бизнес честно, открыто, соблюдая все законы и надеется, что ситуация разрешится в пользу «Рольфа» в самое ближайшее время. В тексте подчеркивается, что все дилерские центры работают в штатном режиме, и финансовая ситуация стабильная.

Несколько дней назад Следственный комитет объявил о возбуждении дела в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Его и ряд топ-менеджеров компании подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей в 2014 году. Одного из фигурантов отправили под домашний арест. Что касается Петрова — он находится за границей и сказал «Эху Москвы», что возвращаться в Россию не собирается.