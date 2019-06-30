Около двух тысяч жителей Кировской области выступили против создания в регионе комплекса по утилизации опасных отходов

Около двух тысяч жителей Кировской области, по данным организаторов, сегодня выступили против создания в регионе комплекса по утилизации опасных отходов. Согласованный митинг прошел в поселке Мирный, сообщает агентство «Интерфакс». Участники потребовали от властей найти альтернативную площадку для размещения предприятия. Резолюцию активисты намерены направить в правительство России, Минпромторг, Заксобрание области и главе региона.

Ранее местные жители опубликовали петицию с требованием провести референдум.