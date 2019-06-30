Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной Кореи и КНДР

Президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной Кореи и КНДР. Встреча лидеров двух стран на этой территории произошла впервые в истории. Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшем в Северной Корее. Американский лидер поблагодарил КНДР за оказанное доверие.

По территории Северной Кореи Трамп сделал несколько шагов, после чего лидеры пожали друг другу руки и перешли на южную сторону демилитаризованной зоны, где обоих встретил президент Южной Кореи Мун Цже Ин.

«И сам визит, и этот шаг американского лидера отражает стремление стран к лучшему будущему», — сказал президент Северной Кореи Ким Чен Ын.

До последнего момента сам факт встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына был под вопросом. О планах встретиться с главой КНДР американский лидер написал в Твиттере в преддверии визита в Южную Корею. Позднее на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке президент США пояснил, что таким образом решил закинуть удочку. «Если он услышит, мы проведем встречу за две минуты, и этого будет достаточно», — сказал тогда Трамп.