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18:06, 30 июня 2019

Избирательная комиссия одного из муниципалитетов в Петербурге отказывается регистрировать кандидатов

В помещение не пускают даже сотрудников горизбиркома.

Рано утром за два часа до открытия избирательной комиссии муниципального образования Екатерингофский кандидаты от оппозиции пришли занять очередь. Сегодня там Последний день регистрации, на протяжении всей недели сотрудники отказывались принимать документы у независимых кандидатов. Они попросту закрывали дверь и никого не пускали, сегодня эта ситуация повторилась. Также на месте как и раньше появились люди, которые выдают себя за кандидатов, по сути создают подставную очередь и также мешают оппозиционерам. На место приехал депутат закса максим Резник, а также члены горизбиркома, но и для них дверь оказалась заперта. На действия сотрудников икмо подали уже несколько жалоб, вызвали полицию, но она не вмешивается. Отмечу, что в горизбиркоме приняли решение продлить приём документов ещё на неделю, но муниципалы саботируют это решение и даже обжалуют его в суде.

Подставные очереди и закрытые комиссии наблюдаются в нескольких десятках муниципалитетов в Петербурге. Сотрудники отказываются регистрировать кандидатов даже не смотря на требования Центризбиркома.



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