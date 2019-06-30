В центре Москвы проходит фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму

Главная цель мероприятия состоит в том, чтобы собрать подписи избирателей, необходимые для выдвижения претендентов.

Московский день подписей, как называют мероприятие организаторы, сейчас проходит в сквере на Цветном бульваре и продолжится до восьми часов вечера. Там расположены около 15 стендов разных кандидатов, каждый пришедший может поставить подписи за понравившегося претендента или сразу за нескольких. Поток людей постепенно растет. Кроме того, организаторы даже установили в сквере небольшую сцену, на которой для привлечения дополнительной аудитории выступают музыканты. Меры безопасности в районе Цветного бульвара были усилены. На входе в сквер установили рамки металлоискателей, там же дежурят сотрудники полиции, патрулирующие территорию.

Кандидатам бывает нелегко собрать необходимое количество подписей, и для них этот фестиваль очень кстати, уверен политик Владимир Милов, который также ведет избирательную кампанию.

До окончания сбора подписей осталось меньше недели. Кандидатам в Мосгордуму необходимо представить в избирком не меньше трёх процентов подписей от общего числа избирателей в округе.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября.