В Калининграде под домашним арестом оказалась врач, которую обвиняют в убийстве младенца по предварительному сговору

В Калининграде под домашним арестом оказалась ещё одна женщина-врач, которую обвиняют в убийстве младенца по предварительному сговору.

Медика Элину Сушкевич полицейские задержали в Калининграде в пятницу, это произошло через полгода с лишним после гибели младенца в четвёртом роддоме города. У следствия возникли претензии к реаниматологу областного перинатального центра. Сушкевич в ноябре прошлого года приехала в составе реанимационной бригады в роддом для спасения недоношенного ребёнка. Медики должны были перевезти его в центр и там оказать специализированную помощь. Но сделать этого не удалось. Ребёнок – он родился с экстремально низкой массой тела, весил всего 700 граммов — умер. Коллегам Сушкевич говорила: она была бессильна что-либо сделать, поскольку младенец уже был при смерти. Он родился на 23-й неделе – сроке, при котором выживают единицы. Следствие обвиняет реаниматолога в убийстве младенца, к тому же совершённом по предварительному сговору.

При этом в СК не приводят доказательств того, в чём именно заключалась вина врача. Суд отправил медика под домашний арест. Сушкевич — не первый фигурант нашумевшего уголовного дела. В ноябре сразу после случившегося была задержана исполняющая обязанности роддома, где произошло ЧП, Елена Белая. Её отправили в СИЗО, где она провела два месяца. Позже меру пресечения под давлением медицинского сообщества смягчила на домашний арест. Белая также не согласна с предъявленными ей обвинениями.

Как и за Елену Белую, за Элину Сушкевич вступились российские медики. Призывы встать на защиту врача распространили сразу несколько авторитетных членов врачебного сообщества.

«Речь идет об ударе по всей российской медицине», — сказал в интервью «Эху Москвы» один из них – доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих.

Эрлих добавил, что статья, по которой проходит Сушкевич, не применялась в подобном виде со сталинских времен.

Еще один домашний арест по делу о смерти недоношенного ребенка вызвал не только возмущение в сообществе врачей, но и в Лиге защитников пациентов. «Подобные преследования не помогут исправить ситуацию с врачебными ошибками», — сказал «Эху Москвы» президент Лиги Александр Саверский.

На прошлой неделе Следственный комитет России предложил ужесточить наказание для врачей. В частности, речь шла об увеличении сроков лишения свободы за смерть двух и более пациентов. Кроме того, ведомство предложило строже наказывать за подделку врачебных заключений и работу без лицензии. Помимо тюремных сроков медикам предлагают назначать крупные штрафы за врачебные ошибки с тяжелыми последствиями.