«Лига защитников пациентов» выступила против уголовного преследования калининградского врача Сушкевич

Общественная организация «Лига защитников пациентов» выступила против уголовного преследования калининградского врача Элины Сушкевич. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент «Лиги» Александр Саверский.

«Мы не поддерживаем уголовное преследование врачей, потому что это лишает систему здравоохранения возможности исправлять свои ошибки, признавать их, работать с ними. Врачи паникуют, создается большое напряжение, начинается противостояние между ними и пациентами, которое не приводит к взаимопониманию. Распространять действие уголовного кодекса на всю профессию абсолютно неправильно. Отсюда растет вранье, агрессия, хамство, грубость», — заявил он.

А.Саверский добавил, что «Лига пациентов» выступает за введение административной ответственности за врачебные ошибки для медицинских работников от небольших штрафов до лишения права заниматься профессиональной деятельностью.

Он отметил, что в случае Э.Сушкевич нужно разбираться отдельно, поскольку детали уголовного дела ему не известны.

Врач-реаниматолог перинатального центра Э.Сушкевич была задержана в Калининграде. Из материалов СМИ следует, что ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору».

В ноябре в родильном доме N 4 Калининградской области родился недоношенный ребенок с низкой массой тела 700 граммов. Для оказания помощи и перевода ребенка в перинатальный центр в роддом была вызвана неонатальная реанимационная бригада, в состав которой входила врач анестезиолог — реаниматолог Э.Сушкевич. Совместно с другими специалистами она приняла решение не транспортировать младенца из-за его тяжелого состояния. Ребенок остался в роддоме и умер в течение суток.