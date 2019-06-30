Для борьбы с паводком в Иркутской области перебрасывают армейские подразделения

Для борьбы с паводком в Иркутской области, из-за которого затопленными оказались тысячи домов, перебрасывают армейские подразделения. В город Нижнеудинск выдвинулся отряд Центрального военного округа. Об этом сообщила пресс-служба. Речь идет примерно о пятидесяти военнослужащих и более, чем 20-ти единицах тяжелой техники для доставки грузов и эвакуации людей.

Ранее президент Владимир Путин поручил министру обороны при необходимости привлечь армию для борьбы со стихией.