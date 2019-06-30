В Петербурге здание избирательной комиссии Екатерингофского округа оцепили силовики

Они говорят, что это связано с информацией о готовящемся теракте. Здание проверили кинологи, ничего подозрительного не нашли. Полицейские сказали, что будут досматривать всех, кто попытается войти внутрь, — сообщается на сайте «Медиазона». При этом журналиста издания силовики вытолкали с территории, утверждая, что его жизнь в опасности.

Из Петербурга неоднократно приходили сообщения о том, что кандидатам мешают подать документы для регистрации в Екатерингофском округе. Вчера полицейские задержали трех человек. Один из них – Федор Горожанко – сказал, что пытается подать документы уже неделю. Но ему и его команде чинят различные препятствия.