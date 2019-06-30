Женская сборная России по баскетболу может сегодня завершить выступления на Чемпионате Европы

Ничто не предвещало такого развития событий. В преддверии евро Сборная России выиграла шесть контрольных матчей, а Президент РФБ Андрею Кириленко обмолвился о том, что нынешняя команда будет боеспособна на протяжении десятилетия. Увы, начало чемпионата Европы оказалось провальным. Россиянки уступили последовательно командам Бельгии и Сербии. Причем всякий раз с разницей более чем в 10 очков. И перед заключительным туром имеют весьма призрачные шансы на продолжение борьбы.

Чтобы свершилось чудо, российским баскетболисткам нужно непременно обыгрывать сегодня команду Белоруссии.

Причем, выход из группы гарантирует победа с разницей в 11 и больше очков. Если же россиянки победят скромнее, останется уповать на победу Бельгии над Сербией.

Встреча баскетболисток России и Белоруссии начнется сегодня в 18 45.