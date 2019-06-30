Суд арестовал бывшую жену Вячеслава Цеповяза, одного из членов так называемой «банды Цапка» из станицы Кущевская

Женщину подозревают в вымогательстве 70 миллионов рублей.

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону отправил Наталью Стришную под стражу почти на 2 месяца. Ее защита намерена это решение обжаловать, поскольку экс-супруга Цеповяза инвалид второй группы, у нее, утверждают адвокаты, серьезное онкологическое заболевание. Стришную вместе с братом задержали накануне. Следствие считает, что они в составе банды Цапка еще в 2010 году вымогали у предпринимателя 70 миллионов рублей. Это происходило в офисе агрофирмы «Слава Кубани». При этом адвокат Стришней утверждает, что она начала работать на предприятии через год после этих событий.

Напомним, что зимой бывшая жена Цеповяза отсудила у него более 4 миллионов рублей в рамках бракоразводного процесса. За несколько месяцев до этого она направила в Генпрокуратуру и ФСИН фотографии, свидетельствующие о том, что Цеповяз находится в колонии на особом положении – на скандальных снимках он жарит шашлыки, ест икру и крабов. По словам Стришней, в прокуратуру она обратилась из-за угроз со стороны бывшего супруга.

Вячеслав Цеповяз – один из членов банды Сергейя Цапка, которая действовала в станице Кущёвской Краснодарского края. После массового убийства в доме местного предпринимателя суд арестовал 14 человек. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы