Один из участников протестов на станции Шиес Архангельской области стал фигурантом уголовного дела о побоях

Об этом сообщает сайт МБХ Медиа со ссылкой на адвоката. Преследование Михаила Габова началось после событий 4 июня, когда после столкновений с ОМОНом задержали несколько участников протестной акции. Как следует из материалов дела, Габов якобы умышленно распылил содержимое перцового баллончика в сторону сотрудника частного охранного предприятия. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.