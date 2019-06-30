Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной Кореи и КНДР

Президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной Кореи и КНДР. Встреча лидеров двух стран на этой территории произошла впервые в истории. Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшем в Северной Корее. Американский лидер поблагодарил КНДР за оказанное доверие.

По территории Северной Кореи Трамп сделал несколько шагов, после чего лидеры пожали друг другу руки и перешли на южную сторону демилитаризованной зоны.