Вишневский: ИКМО «Кронверкское», «Екатерингофское» и «Сампсониевское» против регистрации кандидатов на выборах в СПб

Сотрудники избирательных комиссий муниципальных образований «Кронверкское», «Екатерингофское» и «Сампсониевское» препятствуют подаче документы для участия в муниципальных выборах в Санкт-Петербурге со стороны оппозиционных кандидатов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.



«В «Кронверкском» с большими усилиями удалось сдать документы нашим кандидатам, а в муниципалитетах «Екатерингофское» и «Сампсоньевское» не получается это сделать до сих пор. В «Екатерингофском» комиссия стоит насмерть и не принимает документы у оппозиционных кандидатов. Сейчас уже подход к зданию заблокирован полицией под видом якобы террористической угрозы. Но комиссия отказывается признавать решение Горизбиркома о продлении сроков приема документов, заявляя, что сегодня последний день», — сказал он.

Б.Вишневский подчеркнул, что нужно ставить вопрос в судебном порядке о расформировании избирательной комиссии муниципалитета «Екатерингофский», а также, возможно, отмены выборов в этом муниципальном образовании.

Депутат добавил, что ранее в муниципалитете «Кронверкское» искусственно была создана очередь, из-за которой кандидаты от «Яблока» не смогли подать документы. Сначала стоящие в очереди люди представились как кандидаты от КПРФ, однако штаб партии официально опроверг эту информацию. Позднее Б.Вишневский и его коллеги обнаружили, что в очереди стояли заместитель главы администрации муниципального образования «Кронверкское» Николай Мекшун и сотрудники муниципалитета и подведомственных ему предприятий.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и выборы губернатора пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.