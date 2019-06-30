Ассоциация автодилеров выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителя которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж. На сайте Объединения российских автомобильных дилеров говорится, что почти за три десятка лет работы «Рольф» стал лидером рынка, на которого равняются. Авторы обращения добавили, что компания выстраивает прозрачный автобизнес в России и является крупным налогоплательщиком. В Ассоциации выразили надежду на то, что ситуация благополучно разрешится.

О начале расследования стало известно в начале этой недели. По делу проходят четыре человека. Среди них – основатель «Рольфа» Сергей Петров. Бизнесмен отрицает свою причастность к выводу средств.